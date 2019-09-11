Son Dakika Haberleri: Hollanda'daki tartışmalı 'ötenazi' davasında karar
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Hollanda'daki tartışmalı 'ötenazi' davasında karar

7 dakika önce

Hollanda'da Lahey Bölge Mahkemesi, 3 yıl önce yaşanan tartışmalı ötenazi olayıyla ilgili kararını verdi.

Hollanda'daki tartışmalı 'ötenazi' davasında karar, System.String[]

Hollanda'da Lahey Bölge Mahkemesi, 3 yıl önce yaşanan tartışmalı ötenazi olayıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme ötenaziyi yapan doktor için beraat kararı verdi.


Hollanda'da 3 yıl önce 74 yaşındaki demans hastası bir kadına, ötenazi isteğini yazılı olarak belirttikten sonra fikrini değiştirdiğine dair bazı işaretlerin olmasına rağmen ötenazi yapan doktor hakkında karar çıktı. Lahey Bölge Mahkemesi, doktorun beraatine kararı verdi. Mahkeme, doktorun Hollanda yasaları uyarınca ötenazinin yerine getirilmesi için tüm kriterlere uyduğuna hükmetti.


Savcılar, doktoru gerekli bir özenle davranmamakla ve hastanın hala ölmek isteyip istemediğini bulmak için yeteri kadar çaba göstermemekle suçlamıştı. - LAHEY

Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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