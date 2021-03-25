Hollanda'daki Türk vatandaşları Türk Kızılay aracılığıyla 93 tekerlekli sandalye bağışladı - Son Dakika

Hollanda'daki Türk vatandaşları Türk Kızılay aracılığıyla 93 tekerlekli sandalye bağışladı

25.03.2021 14:19
Hollanda'daki Türk vatandaşları Türk Kızılay aracılığıyla 93 tekerlekli sandalye bağışladı, System.String[]

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türk Kızılay aracılığıyla Ankara'daki 93 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye bağışı yaptı.

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türk Kızılay aracılığıyla Ankara'daki 93 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye bağışı yaptı.

Hollanda'daki Türkler, aralarında bağış toplayarak aldıkları 93 akülü ve manuel tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için Türk Kızılay Ankara Şubesi Engelliler Kolu ile irtibat kurdu.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, Nisan 2018'de imzalanan protokolle gümrükten bedelsiz olarak Türkiye'ye getirilen sandalyeler, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen törenle Bala ve Polatlı'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, törende yaptığı konuşmada, Hollanda'daki vatandaşlara ve araçların ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Herkesin bir gün engelli olabileceğine vurgu yapan Koç, hayatın her alanında engellileri desteklemenin ve yardımcı olmanın insani vazifeleri olduğunu ifade etti.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Jale Arslan da böyle bir organizasyon içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakanlık olarak Türk Kızılay'ın ülkeye giriş ve çıkışta yaptığı işlemleri kolaylaştırmaya ve öncelemeye çalıştıklarını belirten Aslan, bundan sonra da engelli vatandaşların sosyal hayata eşit ve etkin katılımının sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Hollanda'daki bağışçıları temsilen konuşma yapan Olgun Güner Akdoğan da tüm bağışçı gurbetçilere ve sürecin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Nurben Kendirli ise işitme cihazı kullandığını ifade ederek, fiziksel olarak engelli olduğu anlaşılmayan ancak işitemediği, konuşamadığı için sosyal hayata katılmakta zorlanan bir kesimi temsil ettiğini anlattı.

Engellilerin, her zaman yardıma muhtaç, "veren değil alan el" olarak değerlendirildiğini belirten Kendirli, kendilerinin bu yargıyı yıkmak için "yardım edebiliriz, var olabiliriz" düşüncesiyle Türk Kızılay içinde yer almaya başladıklarını belirtti.

Türk Kızılay Ankara Şube Engelliler Kolu Başkanı Ayhan Metin ise bastonların, protezlerin ve tekerlekli sandalyelerin, kendisi gibi engelli vatandaşların sosyal hayata tam, eşit ve etkin katılımını destekleyen argümanlar olduğuna dikkati çekti.

Türk Kızılay bünyesindeki Engelliler birimi olarak, yapılacak yardımların doğru bireylere ulaştırılmasını amaçladıklarını aktaran Metin, ayrıca engelli bireylerin "yardım alan kişiler" olarak değerlendirilmesine dair ön yargının değişmesini hedeflediklerini bildirdi.

Hollanda, Kızılay, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'daki Türk vatandaşları Türk Kızılay aracılığıyla 93 tekerlekli sandalye bağışladı - Son Dakika


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