Hollanda'dan 312 Türk vatandaşı yurda getirildi - Son Dakika

Hollanda'da bulunan 312 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu- Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 312 kişi, çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.
Polis eşliğinde Giresun'a hareket eden araçlardaki yolcuların kentteki bir yurtta 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.