Hollanda'dan 5 hafta karantina kararı - Son Dakika

Hollanda'dan 5 hafta karantina kararı

14.12.2020 21:31
Hollanda'dan 5 hafta karantina kararı, System.String[]

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke çapında koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 hafta karantina uygulanacağını ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke çapında koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 hafta karantina uygulanacağını ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke çapında koronavirüsle mücadele etmek için 5 hafta karantina uygulanacağını duyurdu. Ulusa seslenen Rutte, "Mümkün olduğunca evde kalın ve gereksiz yere dışarıya çıkmayın" dedi.

KARANTİNADA YENİ ÖNLEMLER SIRALANDIRutte, uygulanacak karantinada alınan önlemleri şöyle açıkladı: "Eczaneler, kuru temizlemeciler ve gözlükçüler gibi süpermarketler, kasaplar ve fırıncılar da açık kalacak. Hırdavatçılar ve giyim mağazaları kapanacak. Sipariş edilen ürünler hırdavatçılardan teslim alınabilir. Müzeler, hayvanat bahçeleri ve yüzme havuzları gibi yerler de kapatılmalıdır. Oteller açık kalabilir ancak artık yiyecek ve içecek servisi yapmayacak. Kütüphaneler kapanıyor, ancak yine de kitap alabilirsiniz. Bankalar açık kalıyor. Kuaförler ve masaj salonları kapatılıyor. Tıbbi meslekler için bir istisna yapılabilir. Bu örneğin fizyoterapistlerin, ebelerin ve diş hekimlerinin çalışmaya devam edeceği anlamına gelir. İlköğretimden üniversitelere kadar okullar Çarşamba gününden itibaren kapanıyor ve çevrimiçi eğitime geçiliyor."HOLLANDA'DA SON DURUM

Hollanda'da son 24 saatte ülke genelinde 8 bin 457 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 621 bin 944'e, toplam can kaybı ise 10 bin 82'ye yükseldi.


Hollanda'dan 5 hafta karantina kararı

Koronavirüs, Mark Rutte, Hollanda, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hollanda'dan 5 hafta karantina kararı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak Baba-oğul 20 gün arayla koronavirüse yenildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım         
21:28
Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin         
20:22
Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti         
20:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız         
19:39
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 21:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'dan 5 hafta karantina kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei