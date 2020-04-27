Hollanda'dan Galatasaray'a Ryan Babel mesajı!

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden kurtulmak için hamleler yapmak isteyen ve bazı oyuncuları ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber geldi.



Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, kiralık oyuncularla yollarını ayırmayı planladıklarını ve Ryan Babel'in de kulübü Galatasaray'a döneceğini, geleceğini kendisinin belirleyeceğini açıkladı.



"BİRİLERİ GİDECEK..."



Erik ten Haag yaptığı açıklamada, "Koronavirüs krizinin tam olarak etkilerini henüz görmedik ancak hiçbir kulüp kafasına estiği gibi para harcayamayacak. Kimseyi kaybetmek istemem ama birileri gidecek" şeklinde konuştu.



