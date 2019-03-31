Hollanda'dan Geldiği Bodrum'da Uyuşturucuyla Yakalandı
38 dakika önce
HOLLANDA'dan karayoluyla Bodrum'a gelen A.A., uyuşturucu maddeyle yakalanınca gözaltına alındı.
HOLLANDA'dan karayoluyla Bodrum
'a gelen A.A., uyuşturucu maddeyle yakalanınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobille cuma günü Bodrum'a gelen A.A.'nın yanındaki uyuşturucu maddeyi satmaya çalıştığını öğrendi. A.A., dün sabah ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde, A.A.'nın yanında 58 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. A.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
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