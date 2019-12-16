Hollanda'dan gelen 145 engelli aracı Havran'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'dan gelen 145 engelli aracı Havran'a ulaştı - Son Dakika

Hollanda'dan gelen 145 engelli aracı Havran'a ulaştı

7 saat önce

Balıkesir Hollandalılar Derneği ve Havran Eğmir Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı tarafından proje haline getirilen 75 akülü, 70 adet manuel tekerlekli sandalye Havran Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği'ne teslim edildi.

Hollanda'dan gelen 145 engelli aracı Havran'a ulaştı, System.String[]

Balıkesir Hollandalılar Derneği ve Havran Eğmir Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı tarafından proje haline getirilen 75 akülü, 70 adet manuel tekerlekli sandalye Havran Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği'ne teslim edildi.


Eğmir Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Ali Ertaş "Balıkesir Hollandalılar Derneği ile yaklaşık altı aydır görüşme halinde idik. Hollanda'da başta Çetin Karabulut ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile toplanan paralar ile 75 adet akülü 70 adet manuel araçları ülkemize getirdik. Havran Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği tarafından tespit edilen ailelere araçları teslim etmeye başladık" dedi. Ertaş getirilen tekerlekli sandalyelerin tüm yurtta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade ederek "Akülü araçları sadece Körfez bölgesindeki İlçelere değil ülkemizin değişik İllerindeki engelli vatandaşlarımıza da araçlarımızı gönderiyoruz. Amacımız engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında aktif olarak katılım sağlamalarıdır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın yüzüne tebessüm kondurabildiysek ne mutlu bizlere. Bu güzel hayırlı işte görev alan her konuda katkı sağlayan Hollanda Balıkesirliler Derneği Başkanı Çetin Karabulut'a, Havran Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çetinkoz'a ve diğer emeği geçen kişi ve kuruluşlara şahsım adına teşekkür ederim."dedi. Engelli araçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Hollanda, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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