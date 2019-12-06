Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu
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Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu

6 saat önce

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu.

Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu, System.String[]

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu.


Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz, obezite ameliyatı olmak için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede obezite ameliyatı olan Ersöz, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kilolarından kurtulmak için çaba harcadığını ancak başarılı olamadığını anlatan Ersöz, şifayı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulduğunu aktardı. Ersöz, "145 kiloya kadar çıktım ve Hollanda'da bu kilolarıma bir çözüm bulamadım. Sonra kayınbabamın tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya gelip ameliyat olmaya karar verdim" dedi.


Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise son 2 yılda 280'i hastanelerinde olmak üzere kentteki hastanelerde 430 obezite ameliyatı yapıldığını söyledi. Hastanelerinde haftada 4 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Elkan, "Son olarak Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz'ün ameliyatını yaptık. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve bir sıkıntı yaşanmadı. Bize yurt içi ve yurt dışından hastalarımız geliyor. Alev Ersöz de yurt dışından gelen altıncı hastamız oldu. Ekibimizle birlikte obezite ameliyatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun için elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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