Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu - Son Dakika
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Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu

23.03.2022 14:56

Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı.

Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen ve AKUT lösemi tedavisi gören Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı. Dilara'nın sağlık durumuna ilişkin son durumu baba Oğuz Şahin anlattı.

Hollanda'da yaşayan ve AKUT lösemi teşhisiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra doktorları tarafından fişi çekileceği söylenen Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye tarafından gönderilen özel uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavisine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Şahin'in sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı.

"Durumu iyiye doğru gidiyor"

Dilara'nın yoğum bakımdan çıkarıldığını belirten baba Oğuz Şahin, "Bundan yaklaşık 1 ay önceydi sanırım. Kızımızı, Hollanda'dan ciddi ve riskli bir transferle Türkiyemize getirdik. Çok kötü durumdaydı. Makinalara bağlıydı. Bugüne geldiğimizde ise çok şükür ki durumu iyiye doğru gidiyor. Ümit ve duayla bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda daha güzel haberler almayı da diliyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sesimizi duymuştu. Kendileri vesile oldular bizi bu duruma getirdiler. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Geldiğimiz gün bizi aramıştı. Aileden biri gibi konuşarak halimizi hatırımızı sormuştu. Başkanımıza bize bugünü yaşattığın için çok teşekkür ediyorum. Türk doktor ve hemşirelerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kızımız kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Bu fidanı yeşertmek isteyen herkes elinden geleni yapıyor. Yavaş yavaş da olsa bu fidan yeşerecek. İnşallah yakın zamanda da çiçekler açar diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu
Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'dan getirilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı... Dilara'nın babası Oğuz Şahin konuştu - Son Dakika
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