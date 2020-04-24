Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirilen bireyler, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

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Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı