HOLLANDA'DAN GETİRİLEN VE KARANTİNA İÇİN TOKAT'A GÖTÜRÜLECEK OLAN TÜRK VATANDAŞLARININ UÇAĞI... - Son Dakika

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HOLLANDA'DAN GETİRİLEN VE KARANTİNA İÇİN TOKAT'A GÖTÜRÜLECEK OLAN TÜRK VATANDAŞLARININ UÇAĞI...
7 saat önce
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:56 Kaynak: DHA
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