Hollanda'dan "İdlib'de uçuşa yasak bölge oluşturulsun" önerisi - Son Dakika
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Hollanda'dan "İdlib'de uçuşa yasak bölge oluşturulsun" önerisi

6 saat önce

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye'nin İdlib kentinde yeni bir insani krizin önüne geçmek için uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'dan

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye'nin İdlib kentinde yeni bir insani krizin önüne geçmek için uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Bakan Blok, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon sivilin Türkiye sınırına doğru göçe zorlandığını belirtti.

Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Blok, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının Avrupa tarafından ciddiye alındığının dillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Blok, İdlib'deki durumun Avrupa'ya da sığınmacı baskısını artırdığını kaydederek, "Uçuşa yasak bölge oluşturarak İdlib'deki insani krizi durduralım." önerisinde bulundu.

İdlib'de oluşturulacak uçuşa yasak bölgenin Beşşar Esed rejiminin saldırılarını engellemeyi amaçladığına işaret eden Blok, uluslararası bir gözetim mekanizmasının da kurulması gerektiğini kaydetti.

Blok, Esed rejiminin Rusya tarafından askeri ve politik olarak desteklediğini hatırlatarak, AB'nin Rusya ile diyalog kurarak Suriye'de artan tansiyonu düşürmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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