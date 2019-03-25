Hollanda'dan İtiraf: Almanya'dan Korktuk

İşte Matthijs de Ligt'in açıklamaları;"İlk yarıda sahada yoktuk. Nasıl oynayacağını tam olarak bilmiyorduk. Rakibe doğru baskıyı yapmadık.

İşte Matthijs de Ligt'in açıklamaları;



"İlk yarıda sahada yoktuk. Nasıl oynayacağını tam olarak bilmiyorduk. Rakibe doğru baskıyı yapmadık. Geniş alanda oynamalarına izin verdik"



"İkinci yarıda kendimiz gibi oynadık. Bence ilk devre korkak oynadık. İkinci yarıda bir şeyler yapmak zorundaydık"



"Kısa süre içinde geri döndük. Ne kadar iyi oynadığımızı herkes gördü. Ancak yine de puan alamadık"

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