Hollanda'dan Libya'daki 10 bin kayıpla ilgili soruşturma çağrısı - Son Dakika

Hollanda, Libya'da sayıları 10 bini bulan kayıp kişilerle ilgili soruşturma açılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Hollanda'nın Trablus Büyükelçisi Lars Tummers, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda ile İsviçre Dışişleri Bakanlıkları ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) başkanlığındaki Uluslararası Berlin İnsan Hakları Çalışma Grubunun, bugün Libya'daki kayıplar meselesini ele aldığını belirtti.

Tummers, "Kayıp Libyalıların sayısının yaklaşık 10 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu da soruşturmayı, gerçeğin ortaya çıkmasını ve şiddet sarmalını durdurmayı sağlayacak bir yanıtı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Libya'daki resmi kaynaklara göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıkları 4 Nisan 2019'dan bu yana insan kaçırma, zorla kaybetme, işkence, yerleşim bölgelerine ve evlere mayın yerleştirme gibi birçok savaş ve insanlık suçu işliyor.