Hollanda'dan Muş'a uzanan gönül köprüsü

4 bin kilometrelik yolu, çocuklara yeniden ziyaret sözü verdiği için kat etti

MUŞ - Hollanda'dan daha önce Muş'a fotoğraf çekmek için gelen fotoğraf sanatçısı, köy ziyaretlerinde tanıştığı aileyi yeniden ziyaret edip, koyunlara bakan çocuklarına sürpriz yaparak hediyeler dağıttı.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı, daha önce fotoğraf çekmek için geldiği Savaşçılar köyüne bağlı Özdemirler mezrasında yaşayan çocuklardan çok etkilenerek, onlar için yeniden Muş'a geldi. Hollanda'ya döndükten sonra aile ile sürekli iletişimde olan Öznur Bağcı, yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek yeniden çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Koyunlara bakan çocuklara sürpriz ziyaret yapan fotoğraf sanatçısı Bağcı, yeniden çocukları ve doğayı fotoğrafladı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinden geldiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı, "Geçen yıl Kasım ayında Muş gezimiz olmuştu. Kar fotoğrafları çekmiştik. Özdemir ailesine yeniden misafirliğe geldim. Bir yıl boyunca iletişimimiz kesilmemişti. Birlikte haberleştik, çocuklardan haberler aldık. Berfin kızımızın fotoğrafların aldık. Benim 3 çocuğum var. Çocuklara karşı sempatim var, çocuk sevindirmeyi seviyorum. Bu aileyi de özellikle ziyaret etmek istedim. Geçen yıldan sözüm vardı, çok memnun kaldık, çok iyi ağırladılar. Aşağı yukarı 4 bin kilometrelik bir yoldan geldim. Biraz da zor bir yolculuk oldu. Ama bu yolculuğa değdi. Çok özel bir aile benim için. İnşallah seneye de bahar ayında gelip buranın fotoğraflarını çekmek istiyorum" dedi.

Muş'a gelirken arkadaşları ve annesi tarafından güvenlik sorunu yönünde telkinler aldığını kaydeden Bağcı, "Buraya gelirken arkadaşlar ve annem tarafından 'ne yapacaksın oralar karışıktır' diye yorumlar aldık. Ama benim için bir sorun yok. Burada çok güzel karşılandık ve hiçbir tehlikesi yok. Fotoğrafçı arkadaşları buraya çağırıyoruz" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren aile reisi Sadullah Özdemir ise "Öncelikle Öznur hanıma çok çok teşekkür ederim yine gelip bizi ziyaret etti, misafirimiz oldu. 4 bin kilometre yol kat edip buraya kadar bizim için geldi. Çocuklarımızı da baya seviyor. Buraya fotoğrafçı arkadaşlarımız gelebilir, bize misafir olabilir. Ben çok duygulandım. İnsan sevmediği birileri için bu kadar yolu kat etmez. Çocuklar dört gözle Öznur hanımı bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Ailenin küçük kızı Berfin Özdemir de Öznur Bağcı'nın geçen yıl kendileri ile tanıştığını ve sürekli telefonla görüştüklerini belirterek, hediyeleri için kendisine teşekkür etti.