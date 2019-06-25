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Hollanda'dan Nevşehir Adliyesi'ne gelen ve içinden toz çıkan zarf paniğe neden oldu

1 saat önce

Hollanda'dan Nevşehir Adliyesi'ne gelen ve içinden toz çıkan zarf paniğe neden oldu Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildiNEVŞEHİR - Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı.

Hollanda'dan Nevşehir Adliyesi'ne gelen ve içinden toz çıkan zarf paniğe neden oldu
Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi
NEVŞEHİR - Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre bugün sabah, Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler, zarfın içinden tozun çıkması sonrasında paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin adliye içindeki incelemeleri sürüyor.
Hollanda'dan Nevşehir Adliyesi'ne gelen ve içinden toz çıkan zarf paniğe neden oldu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
AFAD, Hollanda, Nevşehir, 3. Sayfa
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