Hollanda'dan Soğuk Savaş'tan bu yana askeri harcamadaki en yüksek artış - Son Dakika
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Hollanda'dan Soğuk Savaş'tan bu yana askeri harcamadaki en yüksek artış

01.06.2022 22:07
Hollanda'dan Soğuk Savaş'tan bu yana askeri harcamadaki en yüksek artış

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Savunma Bakanlığının ekstra bütçeyle Soğuk Savaş'tan bu yana Hollanda Silahlı Kuvvetlere en büyük yatırımın yapıldığını açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Savunma Bakanlığının ekstra bütçeyle Soğuk Savaş'tan bu yana Hollanda Silahlı Kuvvetlere en büyük yatırımın yapıldığını açıkladı.

Hollanda hükümeti, bu yıl savunmaya 5 milyar euro, 2025'e kadar ise yaklaşık 15 milyar euro yatırım yapılacağını duyururken, 2025 yılından sonra bütçenin her yıl 5 milyar euro düzenli olacak artacağını bildirdi. Hükümet ayrıca, silahlı kuvvetler birliklerine üç yıl içinde yüzde 8,5'lik bir ücret artışı olacağını ve tüm savunma personeli için bir kereye mahsus bin 750 euroluk bir ödeme yapılacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının ekstra bütçeyle Soğuk Savaş'tan bu yana Hollanda Silahlı Kuvvetlere en büyük yatırımın yapıldığını açıkladı. Bakan Ollongren, küresel tehditlerin ve Ukrayna'daki savaşın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanımıza, ekipmanımıza ve işbirliğimize yatırım yaparak çevik ve geleceğe hazır bir silahlı kuvvetler inşa ediyoruz. İşbirliğinin güçlendirilmesi Hollanda'yı daha güçlü ve Avrupa'yı daha güvenli hale getirecek" dedi.

Söz konusu ekstra bütçe ile Hollanda'nın 6 adet F-35 savaş uçağı alması, MQ-9 Reaper tipi İHA sayısını 4'den 8'e çıkarması ve genel ekipman eksikliklerini gidermesi planlanıyor.

Ekstra bütçe ayrıca, 2024 ve 2025'te Hollanda'nın NATO'nun üyelerinden talep ettiği askeri harcamalarda GSYİH'nin yüzde 2'sine ulaşacağı anlamına geliyor. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Soğuk Savaş, Hollanda, Hükümet, Yatırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'dan Soğuk Savaş'tan bu yana askeri harcamadaki en yüksek artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'dan Soğuk Savaş'tan bu yana askeri harcamadaki en yüksek artış - Son Dakika
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