Hollanda'dan Sungurlu'ya Akülü Sandalye Yardımı
1 saat önce
Hollanda'nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorları ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Osman Çendi'ye akülü araba hediye etti.
Hollanda
'nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorları ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Osman Çendi'ye akülü araba hediye etti.
Dernek Başkanı Tülin Yılmaz, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner
'e ulaşarak, sponsorlarından ve gurbetçilerden topladıkları paralarla aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırmasını rica etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Gönül köprüleri kurmak, böyle güzel işlere vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu yardımlarından dolayı dernek yöneticilerine ve değerli gurbetçilerimize çok teşekkür ederim" dedi.
Dernek Başkanı Tülin Yılmaz ise yaptığı açıklama'da, "Bu yardımın yerine ulaşmasında bizlere yardımcı olan Sungurlu Belediye Başkanı Sayın Abdulkadir Şahiner'e ve Sungurlu Belediyesi yetkililerine ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı
Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı
Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı