Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan Sungurlu'ya Akülü Sandalye Yardımı

Hollanda'dan Sungurlu'ya Akülü Sandalye Yardımı

1 saat önce

Hollanda'nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorları ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Osman Çendi'ye akülü araba hediye etti.

Hollanda'dan Sungurlu'ya Akülü Sandalye Yardımı, System.String[]
Hollanda'nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorları ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Osman Çendi'ye akülü araba hediye etti.

Dernek Başkanı Tülin Yılmaz, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ulaşarak, sponsorlarından ve gurbetçilerden topladıkları paralarla aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırmasını rica etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Gönül köprüleri kurmak, böyle güzel işlere vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu yardımlarından dolayı dernek yöneticilerine ve değerli gurbetçilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Dernek Başkanı Tülin Yılmaz ise yaptığı açıklama'da, "Bu yardımın yerine ulaşmasında bizlere yardımcı olan Sungurlu Belediye Başkanı Sayın Abdulkadir Şahiner'e ve Sungurlu Belediyesi yetkililerine ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Hollanda, Güncel
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