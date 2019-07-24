Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan tatile gelen ailenin içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 4 yaralı
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Hollanda'dan tatile gelen ailenin içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 4 yaralı

21 dakika önce

HOLLANDA'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil D-100 Karayolu'nda kaza yaptı.

Hollanda'dan tatile gelen ailenin içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 4 yaralı, System.String[]
HOLLANDA'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil, Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Kasım Şimşek'in kullandığı 11-TF-LZ plakalı otomobile çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Hollanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:26 Kaynak: DHA
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