Hollanda'dan Türkiye'de Tuhaf Proje Destekleri

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, "LGBTİ hakları, bilgi edinme özgürlüğü, inanç özgürlüğü" gibi alanlarda proje destekleri ile çok tartışmalı bir uygulamaya imza attı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, İnsan Hakları Programı Fonu (Human Rights Programme Fund) ve Matra Sosyal Dönüşüm Programı Fonu (Matra Social Transformation Programme Fund) için başvuru çağrısına çıktı. Hollanda Büyükelçiliğinin Türk sivil toplumuna, eğitim kurumlarına ve yerel yönetimlere yönelik düzenlediği İnsan Hakları Programı Fonu birbirinden tartışmalı başlıklar içeriyor. Sivil toplum alanında desteklenen projeler için belirlenen altı alan arasında LGBTİ haklarının yanısıra "insan hakları, kadın hakları, insan hakları savunucularına destek, kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik/iş ve insan hakları, bilgi edinme özgürlüğü/inanç özgürlüğü" konuları bulunuyor. Geçen yıl Aralık ayında başlayan proje desteklerine başvurular bugün itibarıyla son buluyor.



Tartışmalı proje konuları hakkında bilgi almak isteyenler Hollanda Dışişleri Bakanlığının sayfasındaki 'Herkese Adalet ve Saygı' isimli rapora yönlendirilirken, yapılan başvurularda her bir başvuru için ayrılan bütçenin 25 bin-300 bin avro arasında olduğu duyuruldu. Her bir proje başına 300 bin avroya varan desteklerin Türkiye'deki insan haklarını ve temel özgürlükleri adeta hedef alan ve geride gösteren şekilde başlıklar içeriyor olması soru işaretlerini beraberinde getirdi.



Hollanda Büyükelçiliğinin başvuru kabul ettiği 'Matra Sosyal Dönüşüm Programı Fonu' programının da Türkiye'nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek vermeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu çerçevede belirlenen alanlar ise "mevzuat ve hukuk, devlet, kamu düzeni ve polis, insan hakları ve azınlıklar" olarak duyuruldu. Projelerde 'insan hakları adı altında uzunca yıllardan beri kimi art niyetli çevrelerin Türkiye'yi zan altında bulundurarak ön plana getirmeye çalıştığı başlıkların yanı sıra Türk toplumunun değer ve ahlak anlayışıyla çelişen LGBTİ gibi bir konunun özellikle ve öncelikli temalar arasında seçilme nedeni, son derece ciddi bir meblağ oluşturan proje desteklerinin nasıl ve neye göre dağıtılacağı gibi hususlar merak konusu oldu. Bu destekler AB sürecinde insan hakları adı altında Türkiye'yi zan altında bırakan ve zaman zaman geri göstermek için yürütülen çalışmaları hatırlattı.



Her bir başvuru için 300 bin avroya varan desteklerin Türkiye'deki insan haklarını ve temel özgürlükleri adeta hedef alan ve geride gösteren şekilde başlıklar içeriyor olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Söz konusu başlıklarda LGBTİ gibi Türk toplumunun ahlak ve değer yargılarını gündeme taşıyacak konuların olması da eşcinsel evlilik gibi hususlarla son yıllarda dünya kamuoyunda olan Hollanda'nın proje çağrısına dair tartışmalar doğuracak gibi. - ANKARA

