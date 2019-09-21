Hollanda'dan Türkiye'ye

Müzik kariyerine Türkiye'de devam etme kararı alan Demir, Tepki ile "Ceza Yatıcaz" adlı şarkıyı söyledi. Rap'çi, şarkının klibi için de Tepki ile kamera karşısına geçti. Caner Çetiner yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler Ümraniye Platoları'nda yapıldı.