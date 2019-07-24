Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan Türkiye'ye giden gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
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Hollanda'dan Türkiye'ye giden gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

1 saat önce

KAZA saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi.

Hollanda'dan Türkiye'ye giden gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı, System.String[]
KAZA saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil, Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye giden Kasım Şimşek'in kullandığı 11-TF-LZ plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
D-100 Karayolu, Hollanda, Türkiye, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:37 
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