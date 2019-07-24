Hollanda'dan Türkiye'ye giden gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

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ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad

Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi

Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var