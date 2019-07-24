Hollanda'dan Türkiye'ye giden gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
1 saat önce
KAZA saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi.
KAZA saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu
, Hürriyet
Tepesi Mecidiyeköy
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil, Hollanda
'dan tatil için Türkiye
'ye giden Kasım Şimşek
'in kullandığı 11-TF-LZ plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:37
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