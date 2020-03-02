Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı - Son Dakika Dünya

Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı

6 saat önce

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin ülkesindeki mültecileri Yunanistan sınırına gönderdiğinin söyleyerek Ankara'ya tepki gösterdi.

Hollanda'dan Türkiye'ye mülteci tepkisi: İnsanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı, System.String[]

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin, ülkesindeki mültecileri Yunanistan sınırına gönderdiğini söyleyerek Ankara'ya tepki gösterdi. Rutte bunun Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Mark Rutte, Türkiye'nin gidişlerine izin verdiğini açıklamasının ardından Yunanistan sınırına akın eden mültecilerin durumu ile ilgili sorunun çözülmesi amacıyla Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir görüşme yaptı.

Rutte, Türkiye ile Yunanistan arasındaki insansız bölgede, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin buz gibi soğukta beklediğini belirterek, "İnsanları asla böyle siyasi bir mücadele aracı olarak kullanmamalısınız" dedi.

'Türkiye sınırını yeniden kapatmalı'

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2016 yılında AB ile yaptığı anlaşmaya uymadı gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda yaptıkları anlaşmalara aykırı. Türkiye sınırını yeniden kapatmalı" diye konuştu.

Soruna çözüm bulmak amacıyla Miçotakis ve Von der Leyen ile görüşen Rutte, "Avrupa'nın bu konuda birleşerek, Türkiye'nin tavrının kabul edilemez olduğunu ve bu yaptığı ile anlaşmaları ihlal ettiğini bildirmesi gerekir" görüşünü dile getirdi.





Türkiye-AB mülteci anlaşması, 2016'da Hollanda'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında imzalanmıştı. Anlaşmanın sekreteryasını Hollandalı yetkililer yürütmüştü.

Hollanda Televizyonu (NOS), haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ve NATO'ya baskı yapmak için sınırları açmaya karar verdiğini iddia etti.

NOS'a göre Türkiye, Suriyeli mülteciler karşılığında AB'den daha fazla para talep ediyor; Ankara ise Suriye'nin İdlib eyaletindeki çatışmalarda NATO'dan kendisine destek vermesini istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Hollanda, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 
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