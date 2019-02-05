Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan Var İçin Flaş Karar!

Hollanda'dan Var İçin Flaş Karar!

1 saat önce

Hollanda Futbol Federasyonu, VAR için flaş bir karar verdi.

Hollanda'dan Var İçin Flaş Karar!, System.String[]
Hollanda Futbol Federasyonu, VAR için flaş bir karar verdi. Federasyon, Hollanda Ligi'nde oynanacak maçlarda verilen VAR kararlarının tekrarlarını, stadyum içinde yayınlamak istediklerini söyledi.

Hollanda Hakem Komitesi Başkanı Dick van Egmond, yaptığı açıklamada "VAR görüntülerini stadyum içinde göstermek için çalışıyoruz. Bu tabii ki zaman alacaktır. Taraftarların da hakemler gibi pozisyonun tekrarını izleme hakları var." şeklinde konuştu.

Hollanda Ligi'nde VAR'dan verilen bazı kararlar, son zamanlarda tartışma konusu olmuş ve ülkede polemik yaratmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:30 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz

Son Dakika! Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'dan Var İçin Flaş Karar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]