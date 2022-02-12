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Hollanda'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı bir an evvel terk edin" çağrısı - Son Dakika

Hollanda'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı bir an evvel terk edin" çağrısı

12.02.2022 15:37
Hollanda'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı bir an evvel terk edin" çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Seyahat tavsiyesinde Ukrayna'nın kırmızı listeye alındığını vurgulayan Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan çoğu personelin ülkeden ayrılacağı kaydedildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Ukrayna, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'dan vatandaşlarına 'Ukrayna'yı bir an evvel terk edin' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı bir an evvel terk edin" çağrısı - Son Dakika
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