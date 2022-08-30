İtalyan bisikletçi, "uzun bisikleti" ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda - Son Dakika
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İtalyan bisikletçi, "uzun bisikleti" ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda

30.08.2022 11:04
İtalyan bisikletçi, "uzun bisikleti" ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda

Hollanda'dan yaklaşık 6 ay önce iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikletiyle (Tall bike) yola çıkan 19 yaşındaki Alex Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpeği de yanına alarak turunu sürdürüyor.

Hollanda'dan yaklaşık 6 ay önce iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikletiyle (Tall bike) yola çıkan 19 yaşındaki Alex Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpeği de yanına alarak turunu sürdürüyor.

İngiltere'de ailesiyle yaşayan İtalyan Sibney, küçük yaşta bisikletlere ilgi duymaya başladı. 5 yıl önce iki bisikleti üst üste birleştirerek, uzun ve yüksek bir bisiklet elde etti. Bu şekilde 9 bisiklet yaparak satan Sıbney, biriktirdiği parayla dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Kendisini denemek için önce İngiltere'de bisikletle gezen Sibney, ülkesi sınırlarını aşmaya karar verdi.

Ocakta yola çıkarak Hollanda'ya kadar gemiyle giden Sibney, burada biraz daha çalışıp, para biriktirdikten sonra martta tura çıktı.

Bulduğu yavru köpek "yol arkadaşı" oldu

Ren nehrini takip ederek Almanya, Fransa, İsviçre, Lihtenştayn, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan'daki pek çok yerleşim yerini tek başına geçen Sibney'in tek başına sürdürdüğü yolculuk Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpek sonrası değişti.

Köpeği Sırbistan'da bir kasabaya götüren Sibney, sağlık karnesi çıkardığı hayvana bisikletinde özel bir bölme yaptı. Yoluna köpeği ile devam eden Sibney, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Edirne'nin ardından Kırklareli'ne ulaşan Sibney, Lüleburgaz ilçesindeki Yıldızlar Bisiklet Akademisi'nde mola verdi.

"Bisiklet kullanmayı, doğayı, insanları yeni kültürleri keşfetmeyi seviyorum"

Sibney, AA muhabirine, iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikleti ile dünya turuna çıktığını ifade ederek, "İngiltere'de yaşıyorum. Uzun bisikletleri 4,5 yıldır kullanıyorum. Bisiklet kullanmayı, doğayı insanları yeni kültürleri keşfetmeyi seviyorum. Beni yollara düşüren bu oldu." dedi.

Gençliğe adım atar atmaz uzun seyahatlere çıkmaya başladığını anlatan Sibney, şöyle devam etti:

"2020'de büyük bir seyahate pandemi nedeniyle başlayamadım. 2021'in sonuna geldiğimizde gemiyle Hollanda'ya geçtim ve burada 3,5 ay çalıştım. Amsterdam'dan Asya'ya bisikletle seyahatime başlamak için ayrıldım. Yaklaşık 6 aydır yoldayım.

Buradan Kapadokya'ya gitmek istiyorum ve o zaman Asya'ya seyahat ettiğimi söyleyebilirim. Ama seyahatim burada bitmeyecek. Bu bisikletle dünyayı gezmek istiyorum. Bu tip bir bisikletle kimse dünya dolaşmadı, bu bir ilk olacak. Bu inanılmaz bir seyahat şekli."

Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında karşılaştığı yavru köpeği Nova ile seyahatine devam ettiğini kaydetti.

Nova ile karşılaştıkları ilk anda aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu dile getiren Sibney, "Onu bulduğumda 2,5-3 haftalıktı. Onu sahiplendim. Tahmin ettiğimden daha hızlı büyüyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Hollanda, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan bisikletçi, 'uzun bisikleti' ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalyan bisikletçi, "uzun bisikleti" ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda - Son Dakika
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