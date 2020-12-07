Hollanda'dan yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar - Son Dakika

Hollanda'dan yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar

07.12.2020 12:45
Hollanda'dan yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar, System.String[]

Aklease, yenilenebilir enerji finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası'ndan (FMO) 5 yıl vadeli 25 milyon dolar kaynak sağladı.

Aklease, yenilenebilir enerji finansmanında kullanılmak üzere Hollanda Kalkınma Bankası'ndan (FMO)  5 yıl vadeli 25 milyon dolar kaynak sağladı.

Kaynak ile ilgili açıklama yapan Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, "Tüm proje ve yatırımlarda olduğu gibi, enerji sektörünün büyümesi için de uzun vadeli doğru finansman modelleri çok önemli" dedi ve ekledi:

"Aklease olarak ülkemizdeki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliğin öncüsü olduk ve bugüne kadar yaklaşık 150 mw GES, 90 mw RES ve 17 mw Kojen finansmanı yaptık. "Bu projelerle finansmanına aracılık ettiğimiz toplam 257 mw enerji üretimi, yaklaşık 183 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına ve karbon emisyonu azaltımı olarak ise yaklaşık 11 milyon ağacın yıllık karbon yutumuna denk gelmekte. "Yenilenebilir enerjiye olan gereksinimin her geçen gün daha da arttığı farkındalığıyla,  FMO'dan sağladığımız 5 yıl vadeli 25 milyon Dolar tutarındaki yeni kaynak ile ülkemizin enerji yatırımlarını desteklemeye devam ediyoruz. "Önümüzdeki dönemlerde de bu alandaki tecrübemiz ve geniş fonlama imkanlarımız sayesinde,  enerji yatırımları finansmanında önemli aktörlerden biri olmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Hollanda'dan yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hollanda'dan yeşil enerji finansmanı için 25 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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