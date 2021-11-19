Hollanda Danıştayı çocuk bakım yardımı skandalındaki rolü sebebiyle özür diledi - Son Dakika

Hollanda Danıştayı (RvS) çocuk bakım yardımı aldıkları süreçte yanlışlıkla "sahtekar" olarak yaftalanan binlerce aileyi korumada geç kaldıkları sebebiyle özür diledi.

Danıştayın raporunda "vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapılması" nedeniyle binlerce ailenin sahtekarlıkla suçlanmasıyla ilgili mahkemenin sorumluluğuna değinildi.

Rapora ilişkin Danıştaydan yapılan açıklamada mahkemenin bireyleri devlete karşı korumadaki "keskin sınırı" belirlemede geç kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Hollanda İdari Mahkemeler Başkanı Bart Jan van Ettekoven'in konuya ilişkin, "Bireyleri korumadaki sınırı daha önce belirlemeliydik. Mağdur ailelere daha iyi bir hukuki koruma sunmamız gerekirdi, ailelerden özür dileriz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Ekim 2019 itibariyle çocuk bakım yardımının hesaplanmasında dikkate alınan unsurlardaki küçük bir eksiklik nedeniyle verilen tüm yardımların geri alınması gibi "ya hep ya hiç" anlayışının terk edildiği aktarıldı.

Artık vergi dairesinin incelemelerinde uyguladığı katı kuralların esnetildiği ve daha orantılı bir uygulamaya geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, rapordaki idari işlemlere ilişkin açılan davalarda mahkemelerin bireylere karşı daha fazla yardımcı olması, uzmanlardan daha fazla hukuki görüş alınması ve katı mevzuatların yumuşatılarak uygulanması şeklindeki tavsiyelerine dikkat çekildi.

"Benzeri görülmemiş adaletsizlik"

Hollanda Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonunun çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışları içeren "Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığını verdiği rapor 17 Aralık 2020'de yayımlanmıştı.

Komisyon, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Hollanda'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti, raporun ardından, "vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı" gerekçesiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmişti.