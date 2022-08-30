Hollanda'da demir yolu çalışanlarının grevİ hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımı ve gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla geçen hafta çarşamba günü ülkenin kuzey bölgesinde, cuma günü Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu batı bölgesinde ve dün başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde yapılan 24 saatlik grevin ardından bugün de ülkenin ortasında bulunan kentlerde 24 saatlik greve gidildi.

NS çalışanlarının bugünkü grevi, tren istasyonlarının merkez kenti Utrecht'te olması dolayısıyla ülke genelindeki tüm seferleri, ulaşımı ve yolcuları etkiliyor.

Demir yolları çalışanlarının, maaşlarının artırılması taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından geçen hafta başlattığı grev, yarın da doğu ve güney bölgelerinde devam edecek.

Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, demir yollarındaki grev nedeniyle sabah ve akşam iş giriş ve çıkış saatlerinin bugün normalden daha yoğun olacağı bildirildi.

Utrecht istasyonunda okula gitmek için ders saatini bekleyen öğrenci Rosemary Jansen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula erken gelmek zorunda kaldığı için mağdur olduğunu söyledi.

Jansen, "Annem beni arabayla Utrecht'e getirdi. Leiden kentinden geliyorum. Bu yüzden tren yerine arabayla çok erken gelmek zorunda kaldım. Şimdi derslerime başlamak için bir saat beklemem gerekiyor. Annem Zwolle kentine gitmek zorundaydı, ben de erken geldim. En azından buraya gelebilmek için 3 saat otobüse binmek zorunda kalmadım. Yataktan erken kalkmam gerekti ve bu her zamanki kadar kolay olmadı. Grev yapanları anlayabiliyorum. Görüldüğü gibi oldukça başarılı oldular." diye konuştu.

Utrecht'e ders vermek için geldiğini belirten öğretmen Adrie Mesch de, "Ben Nijmegen kentinden Flex otobüsü ile geldim. O otobüs günde sadece iki kez çalıştığı için işe erken gelmek zorunda kaldım. Grevde yapanları anlıyorum, ancak yolcular için zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Amsterdam'a işe gittiğini ifade eden Lyan Westrik de "2,5 saat otobüs yolculuğu yapmak zorundayım. Bir yerde grev yapanları anlayabiliyorum fakat çok can sıkıcı bir durum." dedi.

Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 avro artırılmasını ve çalışanlara bir kereye mahsus 600 avro ödeme yapılmasını talep ediyor.

NS ise talebin fazla olduğunu belirterek Kovid-19 krizi nedeniyle hala mali açıdan zor durumda olduklarını savunuyor.

FNV, grevlerden sonra NS'nin taleplerini kabul etmemesi halinde ulusal grevlerin yapılacağını duyurmuştu.