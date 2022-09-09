Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti - Son Dakika
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Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti

09.09.2022 14:00
Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti

Hollanda Devlet Demiryolları (NS) çalışanları, maaşlarının artırılması taleplerine ikinci kez olumsuz yanıt gelmesi nedeniyle yeniden greve gitti.

Hollanda Devlet Demiryolları (NS) çalışanları, maaşlarının artırılması taleplerine ikinci kez olumsuz yanıt gelmesi nedeniyle yeniden greve gitti.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla Lahey ve Rotterdam gibi büyükşehirlerin bulunduğu batı bölgesinde ve başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde bulunan kentlerde 24 saatlik greve gidildi.

NS, grevin diğer istasyonlara bağlantı kuran tren seferlerinin bulunduğu bölgelerde olması nedeniyle kaosu önlemek için tüm ülkedeki tren seferlerini iptal etti.

Demir yolu çalışanlarının yaptığı grev ve ülkedeki tüm seferlerin iptal olması, ulaşımı ve yolcuları olumsuz etkiliyor.

NS çalışanlarının geçen iki hafta boyunca yaptığı dönüşümlü bölgesel grevlerin ardından bir araya gelen NS ve sendikalar, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde yine anlaşamadı.

Haftaya salı ve perşembe günü Hollanda'nın diğer bölgelerinde de grevler yapılması planlanıyor.

Lahey'de yaşayan ve kızına gitmek isteyen Jaap de Graaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu, kızına gidebilmek için çözüm yolları aradığını söyledi.

De Graaf, "Berkel en Rodenrijs'de yaşayan kızıma gitmem gerekiyor. Evini yeniden dekore etmem gerekiyor ama oraya nasıl gideceğimi bilemiyorum." dedi.

Ülkenin her yerinde grev yapıldığını ve bundan dolayı herkesin mağdur olduğunu ifade eden de Graaf, hükümetin izlediği siyasetin buna sebep olduğunu ve grev yapanları desteklediğini dile getirdi.

Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 avro artırılmasını ve çalışanlara bir kereye mahsus 600 avro ödeme yapılmasını talep ediyor.

NS ise talebin fazla olduğunu belirterek Kovid-19 krizi nedeniyle hala mali açıdan zor durumda olduklarını savunuyor.

FNV, geçen iki hafta boyunca yapılan grevlerden sonra NS'nin taleplerini kabul etmemesi halinde farklı grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

Demir yolu çalışanları, iki hafta boyunca ülkenin her bölgesinde dönüşümlü 24 saatlik greve gitmişti.

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Kaynak: AA

Devlet Demiryolları, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti - Son Dakika

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