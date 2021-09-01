Hollanda Dışişleri Bakanı Afganistan'ı görüşmek için Katar'a gitti - Son Dakika

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki durumu ve tahliyeleri görüşmek için bölgeye yapacağı ziyaretler kapsamında Katar'a gitti.

Bakan Sigrid Kaag, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Afganistan'daki insanı durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Hollanda'nın Afganistan'daki büyükelçiliğinin geçici olarak Katar'ın başkenti Doha'ya taşındığını aktaran Kaag, Afganistan'daki durumu buradan takip edeceklerini kaydetti.

Kaag ayrıca Doha'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile de bir araya gelerek bölgenin güvenliği ve istikrarını ele aldıklarını ifade etti.

Bölge ziyareti kapsamında Pakistan'a geçecek Kaag'ın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Kaag, Türkiye'deki temaslarının ardından Afganistan krizi için yapılacak Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları arasındaki toplantıya katılmak üzere Slovenya'ya hareket edecek.

Hollanda heyeti Taliban ile görüştü iddiası

Hollanda medyasının Afgan televizyonu TOLONews'e dayandırdığı habere göre, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hollanda heyeti, Taliban ile bir araya geldi.

Taliban adına görüşmelere Şir Muhammed Abbas Stanikzai katılırken Hollanda Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yorum yapmadı.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinden önce hükümette bakan yardımcısı olarak görev yapan Stanikzai, 2015'te Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başına geçmişti.

Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'la diyaloğu korumak isteyen Hollanda, görüşmelerin, Taliban'ın Afganistan'daki meşru yönetim olarak tanındığı anlamına gelmediğini savunuyor.