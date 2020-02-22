Hollanda Dışişleri Bakanı Blok İran'da - Son Dakika

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok İran'da
16 dakika önce
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Son Dakika Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma