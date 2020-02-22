Hollanda Dışişleri Bakanı Blok İran'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda Dışişleri Bakanı Blok İran'da - Son Dakika

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok İran'da

16 dakika önce

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok İran'da

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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