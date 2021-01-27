Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı"nda konuştu: (2)

27.01.2021 12:47
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok,

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ülkesi ve Türkiye'nin göçün getirdiği tehditlerle baş edebilmek için birbirine ihtiyacı olduğunu belirterek, bu anlamda, Türkiye'nin göç akınını kontrol edebilmek için çok önemli çabaları olduğunu söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ülkesi ve Türkiye'nin göçün getirdiği tehditlerle baş edebilmek için birbirine ihtiyacı olduğunu belirterek, bu anlamda, Türkiye'nin göç akınını kontrol edebilmek için çok önemli çabaları olduğunu söyledi.

Blok ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın sekizinci toplantısı çevrim içi düzenlendi.

Konuşmasına, Hollanda Rijks Müzesi'nin envanterinde bulunan ve 2019'da iki yıl Rahmi M. Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen "Ankara Manzarası" tablosuyla ilgili görüşlerini paylaşarak başlayan Blok, "Bu tablo, iki ülke arasındaki ilişkilerin de özel bir anlamını ifade ediyor." dedi.

Blok, söz konusu tablonun, Türkiye-Hollanda ilişkilerinde son derece önemli rol oynadığını dile getirdi.

Ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, hem iyi hem de kötü günlerde dostluk çerçevesinde devam ettiğini belirten Blok, bugünkü toplantı kapsamında, ihtilaflı konular olsa dahi birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacaklarını kaydetti.

"Terörizmle mücadele konusunda Türkiye son derece hassas bir bölgede bulunuyor"

Bakan Blok, konuşmasında, Hollanda ve Türkiye'nin, göç akını ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele gibi konularda ortaya koyduğu iş birliğinin önemine değindi.

Blok, "Terörizmle mücadele konusunda Türkiye son derece hassas bir bölgede bulunuyor. Bu bölge ve bölgenin getirdiği koşullar her iki ülkenin de güvenliğine tehdit oluşturur nitelikte. Biz bu problemleri birlikte çalışarak aşabiliriz." diye konuştu.

İki ülkenin, göçün getirdiği tehditlerle de baş edebilmek için birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Blok, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda, Türkiye'nin, göç akınını kontrol edebilmek için inanılmaz çabaları var. Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri göçmenleri bir taraftan denizden kurtarmaya çalışırken bir taraftan da bununla ilgili siyasi çelişkiler de yaşıyoruz çünkü Avrupa'daki ülkeler istenilen sayıda mülteciye ev sahipliği yapamıyorlar. Aynı zamanda mültecilerin sağlık ve eğitim hizmetlerine de erişmesi gerekiyor. Bu çerçevede, Türkiye bu çocukların ilk ve orta okul kurumlarına entegre edilmesi gibi birçok başarıya imza attı. Bunlar gerçekten son derece kayda değer başarılar."

Hollandalı Bakan Blok, bu çalışmaların Avrupa Birliği (AB) ile yakın iş birliğinde gerçekleştirildiğini ve Birliğin finansal desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

"Ticaret hacmimiz 2019'da son derece önemli bir seviyeye ulaştı"

Problemleri ortak şekilde sahiplenmek ve ortak çözüm getirmenin yanı sıra ülkelerin fırsatları da birlikte değerlendirebileceğini söyleyen Blok, "Örneğin bir inovasyon projesi söz konusu olduğunda bununla ilgili çalışmaları birlikte gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Blok, Türkiye'de birçok Hollanda merkezli firmanın yatırım yaptığına ve iki ülkenin ticari ilişkilerinin artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Ticaret hacmimiz 2019'da son derece önemli bir seviyeye ulaştı. Türkiye'de çok önemli yatırımlarımız da var. Hollanda firmaları ülkenize 2002'den bu yana yaklaşık 25 milyar dolar yatırım yaptı." dedi.

Bakan Blok, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha da pekişmesi halinde ticari ilişkilerin daha önemli seviyelere gelebilecek potansiyeli taşıdığını da işaret etti.

Türkiye'de yaşayan Hollandalılar gibi Hollanda'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların da olduğunu belirten Blok, entegrasyonun son derece örnek teşkil edecek bir aşamada olduğunu da kaydetti.

Blok, tekrar Ankara ve İstanbul'un manzarasını, Antalya'nın sahilini görmeyi arzu ettiğini anlattı.

Hollanda Rijks Müzesi'nden Ankara'ya getirilen ve sergi sonrasında iki yıl Rahmi M. Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen "Ankara Manzarası" tablosuna dikkati çeken Blok, "Size 'Ankara Manzarası' tablosunun ne kadar özel olduğunu anlattım. Bu tablonun bu kadar önemli olması bize aynı zamanda birbirimizi tanımamız için de fırsat sağlayacaktır. Bu tablonun hikayesi bir tiyatro oyununa, bir belgesele ve hatta farklı birçok esere de ilham olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan Blok, "Bugün uzaktan bir toplantı gerçekleştiriyor olsak da birbirimize yüz yüze bakabilecek, gözlerimizin içine bakabilecek bir ortamdayız. Gelecekte çok daha verimli bir çalışma yapalım. Bir elin nesi var iki elin sesi var." diye konuştu.

Blok, sözlerini, Türkçedeki bu atasözüne benzer şekilde ülkesinde de kullanılan "Her zaman iki kişi bir kişiden daha iyidir." sözleriyle sonlandırdı.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, 'Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı"nda konuştu: (2) - Son Dakika
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