Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" - Son Dakika
Son Dakika Politika Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: 'Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel' - Son Dakika

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel"

6 saat önce

BRÜKSEL (İHA) – Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok:

BRÜKSEL (İHA) – Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" dedi.


Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell tarafından yapılan acil çağrıyla Brüksel'de toplandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" ifadelerini kullandı.


Bakan Blok, Tahran'ın soruşturma sonuçlarına göre yeni bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşamayacağı sorusuna ise, "Vereceğimiz tepkiyi, İran'ın sonraki adımlarının neler olacağı belirleyecek" cevabını verdi.


AB Dışişleri Konseyi üyelerinin Orta Doğu'daki mevcut durumu görüşmek üzere acil toplantısı Brüksel'de sürüyor. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Hollanda, Brüksel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:19 Kaynak: İHA
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