Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı transfer etti

6 saat önce

Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı transfer etti, System.String[]

Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.


Türkiye'de Beşiktaş, İngiltere'de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City'de görev alan Kerim Frei, 2017'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı.


Eredivisie'de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı.


Birmingham City, Başakşehir, Kerim Frei, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı
Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, duş paylaşımıyla gündem oldu Beşiktaş'tan son dakika kural hatası açıklaması! Jelena Karleusa-Dusko Tosic evliliği bitiyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 04:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]