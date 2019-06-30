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Hollanda Grand Prix'sinde zafer Maverick Vinales'in

1 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Hollanda Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımından İspanyol pilot Maverick Vinales birinci sırada tamamladı.

Hollanda Grand Prix'sinde zafer Maverick Vinales'in, System.String[]
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Hollanda Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımından İspanyol pilot Maverick Vinales birinci sırada tamamladı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun sekizinci ayağı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı İspanyol pilot Maverick Vinales, 40.55.415'lik zamanlamasıyla birinci sırada tamamladı.
Vinales'in 4.854 saniye gerisinde Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez'in ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 9.738 saniye arkasında yer alan Petronas Yamaha sürücüsü Fransız Fabio Quartararo ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si, 7 Temmuz'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 160 Puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 116
3. Danilo Petrucci (İtalya): 108
4. Alex Rins (İspanya): 101
5. Valentino Rossi (İtalya): 72
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:57 Kaynak: AA
Pilot, Hollanda, Spor
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