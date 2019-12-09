Son Dakika Haberleri: Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı
Son Dakika Dünya Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı - Son Dakika Dünya

Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı

6 saat önce

Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı

Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı, System.String[]

Hollanda hükümeti "gülme gazı" olarak bilinen azot protoksit maddesini afyon ile eş değer olacak şekilde eğlence amaçlı kullanımını yasakladı.


Azot protoksit lastik şişirme, doğum yapan kadınların sancılarını azaltma ve anestezi gibi birçok amaç için kullanılıyor. Satın alması kolay ve ucuz olduğu için özellikle festivallerde kullanımına sıkça rastlanıyor.

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Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:29 
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