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Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı
6 saat önce
Hollanda 'gülme gazı' olarak bilinen azot protoksit maddesini yasakladı
Hollanda hükümeti "gülme gazı" olarak bilinen azot protoksit maddesini afyon ile eş değer olacak şekilde eğlence amaçlı kullanımını yasakladı.
Azot protoksit lastik şişirme, doğum yapan kadınların sancılarını azaltma ve anestezi gibi birçok amaç için kullanılıyor. Satın alması kolay ve ucuz olduğu için özellikle festivallerde kullanımına sıkça rastlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:29
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