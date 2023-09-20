Paşinyan'dan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkeste Ermenistan isminin bulunmasına tepki - Son Dakika

Paşinyan'dan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkeste Ermenistan isminin bulunmasına tepki

Son Güncelleme: 20.09.2023 13:56

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkes anlaşmasında Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi. Paşinyan anlaşmanın, Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında imzalandığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun bugün ateşkesle sonlanması hakkında konuştu. Ateşkeste Ermenistan adının geçmesine tepki gösteren Paşinyan; anlaşmanın Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında olduğunu söyledi. Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirtti.

ANLAŞMADA ERMENİSTAN İSMİNİN OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Paşinyan'ın, Ermenistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla sonuçlanan Azerbaycan ordusunun bölgedeki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi. Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.

"TAKİP EDECEĞİZ"

Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu. Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.

ANLAŞMADA HANGİ MADDELER YER ALDI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öğle saatlerinde Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Operasyonun askıya alındığı vurgulanan açıklamada, Ermenilerin kabul ettiği şartlar da yer aldı.

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

  • Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor.
  • Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.
  • Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."
Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Azerbaycan, Hollanda, Asya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkeste Ermenistan isminin bulunmasına tepki - Son Dakika


Son Dakika
15:33 A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başlıyor
15:15 Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi
14:54 Melissa Vargas herkesin yüreğini ağzına getirdi! Tüm takım hemen başına toplandı
14:45 Barış Kılıç, Gamze Özçelik'in özel görüntüsünü mü çekti? Özçelik'in avukatı iddiayı kesin bir dille yalanladı
14:43 Sinan Oğan'dan 12 milyon TL'lik arabaya bindiği iddialarına yanıt! Gündeme getiren isme meydan okudu
14:04 Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusunda bulunuldu
13:56 24 saatte gelen zafer sonrası Aliyev'in meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi
13:54 Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
13:56 Paşinyan'dan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkeste Ermenistan isminin bulunmasına tepki
13:29 Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 15:53:17. #1.12#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan, Azerbaycan'la imzalanan ateşkeste Ermenistan isminin bulunmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement