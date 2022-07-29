Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı korumanın devam etmesi için yeniden ülke genelinde hatırlatma dozu uygulanacağını söyledi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollanda'da 12 yaşın üzerindeki herkese 'hatırlatma dozu' yapılacak - Son Dakika

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