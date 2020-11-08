Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım - Son Dakika
BBC

Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım

08.11.2020 08:22
Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım, System.String[]

Hollanda hükümeti, Kuzey Denizi'ndeki doğal gaz aramaları nedeniyle sürekli olarak küçük çaplı depremlerin meydana geldiği Groningen kentindeki binalar ve altyapının yenilenmesi ile halkın zararının giderilmesi amacıyla 1,5 milyar eurodan fazla bütçe ayırdı.

Hollanda hükümeti, Kuzey Denizi'ndeki doğal gaz aramaları nedeniyle sürekli olarak küçük çaplı depremlerin meydana geldiği Groningen kentindeki binalar ve altyapının yenilenmesi ile halkın zararının giderilmesi amacıyla 1,5 milyar eurodan fazla bütçe ayırdı.

Groningen eyalet yönetimi, bölge sakinleri ve hükümet arasında depremzedelerin zararının tazmin edilmesi amacıyla uzun süredir devam eden görüşmeler, anlaşmayla sonuçlandı.

Hollanda İçişleri ve Maliye Bakanları Cuma günü öğleden sonra, yardım planını yerel yetkililere sundu. Kuzey Denizi'nde devam eden doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle, Groningen ve çevresinde büyüklüğü 1,9 ile 4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geliyor.

Deniz seviyesinin altındaki ülkede, yerleşimlerin yumuşak zemine inşa edilmesi nedeniyle, küçük çaplı depremler de binalarda ve altyapıda ciddi hasara yol açabiliyor.

30'ar bin euro

Bölge sakinleri uzun süreden beri soruna çözüm bulunması için hükümetle görüşme halindeydi.

16 Ekim'de yerel yönetimler ile hükümet, yeni bir yardım planı üzerinde anlaştı. Bu plan halk tarafından da benimsendi.

Hollanda hükümeti depremzedelerin zararının giderilmesi için 1,5 milyar eurodan fazla bir bütçe ayırdı. Bölge televizyonu RTV Noord'a göre yardım paketi mevcut zararın karşılanmasının yanı sıra, gelecekteki beklentileri de karşılayacak şekilde düzenlendi.

Yardım planı kapsamında öncelikle hasarlı binalar ve alt yapı güçlendirilecek ya da yeniden inşa edilecek. Evini yenilemek isteyenlere 30'ar bin euro ödenecek.

Hasar tespiti yapılmayan ancak her ihtimale karşı takviye edilmesinde fayda görülen evlerin sahiplerine de 17'şer bin euro verilecek.

Hasar tespiti yapılmayan ve güçlendirilecek evler listesinde olmayan binaların sahiplerine ise, evlerini daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirmeleri için 10'ar bin euro destek sağlanacak.

Eşit güçlendirme

Deprem bölgesindeki sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılması için de 300 milyon euro harcanacak. Bu kapsamda, bütün mahalle ve sokaklardaki evler, eşit derecede güçlendirilecek.

Sokaklar ve mahallelerin tamamen yıkılıp yeniden inşa edileceği köy ve kasabalarda kamusal alanı yeniden tasarlamak için belediyelere de 300 milyon euro aktarılacak.

Yardım paketi kapsamında, depremden etkilenen küçük, orta ve büyük işletmeler (KOBİ) ile çiftçiler ile konut kooperatiflerine de 50 ile 135 milyon euro arasında ödenek ayrıldı.

Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım

Kuzey Denizi, Groningen, Hollanda, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 08:31:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei