Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu - Son Dakika
BBC

Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu

Hollanda'da 2018 yılında kadın cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Hümeyra Ergincan'ın katiline yalnızca 14 yıl hapis cezasının verilmesinin tekrardan gündeme gelmesiyle, cinayet suçuna verilen cezaların azlığı kamuoyunda tepki topladı. Hükümet, tepkileri göz önüne alarak kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırını 15 yıldan 25 yıla çıkardı.

Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu, System.String[]

Hollanda'da cinayet suçuna verilen cezanın azlığı 2018 yılında kadın cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Hümeyra Ergincan ile yeniden gündeme geldi. Ergincan'ın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezasının az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, hükümet ceza yasasını değiştirme kararı aldı.

Hollanda'da 1886'dan bu yana, kasıtsız cinayet suçu en fazla 15 yıl ile cezalandırılıyor. 2006 yılında ceza yasasında yapılan değişiklikle, kasten öldürme cezası 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Yasal Koruma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı teklifte, cinayetle, tasarlayıp öldürme cezaları arasındaki farkın azaltılması öngörüldü. Meclise gönderilen yasa teklifinde, kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 15 yıldan, 25 yıla yükseltildi.

ÖLDÜRME İÇİN VERİLEN CEZALARIN AZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol açıyor.

Meclisteki partilerin büyük çoğunluğunun, yasa değişikliğine olumlu baktığı belirtiliyor.

HÜMEYRA ERGİNCANLI YENİNDEN GÜNDEMDE

Yasa değişikliği, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 2018 yılında öldürülen tasarım koleji öğrencisi Hümeyra Ergincanlı'nın davası nedeniyle gündeme geldi.

Mahkeme, 16 yaşındaki Hümeyra'nın katili 30 yaşındaki Bekir Eraslan'a, cinayeti planlayarak cinayet işlemediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası verdi.

HÜMEYRA'NIN KATİLİNE VERİLEN CEZA KAMUOYUNDAN TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hümeyra'nın ailesi, kadın örgütleri ve kamuoyu tarafından az bulunarak eleştirilen cezaya ilişkin olarak mahkeme başkanı, kasıtsız öldürme olaylarında ceza üst sınırının 15 yıl olduğuna dikkati çekti. Mahkeme başkanı, "Şimdi yasanın belirttiği gibi, en fazla 15 yıl hapis cezasının hala iyi olup olmadığını görmek politikacılara kalmıştır" dedi.

Hollanda Başsavcısı Gerrit van der Burg de, bu yılın başlarında öldürme ile kasten öldürme konularında verilen hapis cezaları arasındaki farkın büyük olduğunu vurgulayarak, yeni bir yasal düzenleme önerisini gündeme getirmişti. Başsavcı, kasıtsız öldürme için verilen hapis cezasının üst sınırının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

OLAY, PLANLI BİR CİNAYET

Şu anda temyiz aşamasında olan Hümeyra davasında savcılık, olayın 'planlı bir kadın cinayeti olduğunu' kanıtlamak için, öldürme anınını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemede gösterilmesini istedi.

Savcılık, Hümeyra'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis ve klinikte zorunlu tedavi cezasını az bularak, kararı temyiz etmişti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2018 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşanmıştı.16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı, eğitim aldığı tasarım okulunun önüne bisikletini bıraktığı sırada daha önce kendisini rahatsız eden Bekir Eraslan'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:42

Son Dakika Dünya Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu - Son Dakika Dünya

BBC
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