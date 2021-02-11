Hollanda hükümetinden Srebrenitsa'da görev yapmış askerlere jest - Son Dakika

Hollanda hükümetinden Srebrenitsa'da görev yapmış askerlere jest

11.02.2021 18:21
Hollanda hükümetinden Srebrenitsa'da görev yapmış askerlere jest, System.String[]

Hollanda hükümeti, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının Temmuz ayında yaşanan soykırımda görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere değer verildiğini göstermek adına 5 biner avro verecek.

Hollanda hükümeti, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının Temmuz ayında yaşanan soykırımda görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere değer verildiğini göstermek adına 5 biner avro verecek.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, yaptığı yazılı açıklamada, Borstlap olarak adlandırılan komisyonun Srebrenitsa'da BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerle ilgili raporundaki tavsiyelerin uygulanacağını ifade etti.

Hollandalı askerlere 5 biner avro verileceğini ve Srebrenitsa'ya gidebilmeleri için onlara özel seferler düzenleneceğini belirten Bijleveld, halen psikolojik sorunlar yaşayan 850 asker için profesyonel yardım sunulacağını kaydetti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Hollanda Yargıtayı 19 Temmuz 2019'da, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürmüştü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda hükümetinden Srebrenitsa'da görev yapmış askerlere jest - Son Dakika


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