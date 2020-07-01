Hollanda hükümetinden Türk vatandaşlarına çağrı: Aile ziyareti zorunluluk değil şimdilik Türkiye'ye... - Son Dakika

Hollanda hükümetinden Türk vatandaşlarına çağrı: Aile ziyareti zorunluluk değil şimdilik Türkiye'ye...

Hollanda Bayındırlık Bakanı Cora van Nieuwenhuizen, hükümetin uyarılarına rağmen Türkiye'ye tatile gidilmesini "sorumsuzluk ve anti sosyallik" olarak değerlendirerdi.

Hollanda Bayındırlık Bakanı Cora van Nieuwenhuizen, hükümetin uyarılarına rağmen Türkiye'ye tatile gidilmesini "sorumsuzluk ve anti sosyallik" olarak değerlendirerdi. Van Nieuwenhuizen, aile ziyaretlerinin zorunlu bir durum olmadığını belirterek, Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenlere, bu yıl ülkelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın

Hollanda Meclisi'nde soruları yanıtlayan Bayındırlık Bakanı, Türkiye'nin, "gerekli olmadıkça gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede bulunduğunu anımsatarak, "Yani sadece zorunlu hallerde bu ülkeye gidebilirsiniz. Bu, zorunluluk tatil ve aile ziyaretlerini içermez" dedi.

Hükümetin uyarısına rağmen 10 Temmuz'da Türkiye'ye turist yaşımaya başlayacağını açıklayan tur operatörü Corendon'u da uyaran Hollandalı bakan, henüz bu konuda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şu anda Türkiye'ye gitmenin büyük bir risk olduğunu savunan van Nieuwenhuizen, "Herkes sorumluluğunun farkına varması lazım. Turuncu listedeki bir ülkeye gitmek sorumsuzluk ve anti sosyal bir davranıştır. Bu sadece kendiniz için değil, geri döndüğünüzde Hollanda toplumu için de büyük bir risk" diye konuştu.

Van Nieuwenhuizen, tatil ya da aile ziyareti için Türkiye'ye gidenlerin, dönüşte 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını da anımsattı. Avrupalı sigorta şirketleri, geçerli mazereti olmadan turuncu listedeki ülkelere seyahat edenleri kapsam dışında bırakıyor.

Hollanda hükümeti, Türkiye'nin turuncu listeden çıkarılmamsının nedenini, koronavirüs vakalarının yüksek olmasına bağlıyor. Avrupa Birliği (AB), 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 16 ve aşağısı olan ülkeleri "güvenli" buluyor.

Ancak Hollanda hükümetine göre, Türkiye'de 100 bin kişi başına vaka sayısı 23,5. Bu da AB ortalamasının üzerinde olduğu için, Türkiye turuncu listeden çıkamıyor. Vaka sayılarının azalması durumunda, Türkiye'nin her 15 günde bir yenilenen turuncu listeden, sarı listeye kaydırılabileceği belirtiliyor.





Bayındırlık, Hollanda, Türkiye, Van, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:32 

Son Dakika Dünya Hollanda hükümetinden Türk vatandaşlarına çağrı: Aile ziyareti zorunluluk değil şimdilik Türkiye'ye... - Son Dakika Dünya

Son Dakika

18:43 Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
12:47
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
08:31
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:50:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda hükümetinden Türk vatandaşlarına çağrı: Aile ziyareti zorunluluk değil şimdilik Türkiye'ye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]