Hollanda hükümetine "mültecilerin geri itilmemesi" uyarısı - Son Dakika

Hollanda Göç İşleri Tavsiye Komisyonu (ACVZ), hükümete yolladığı raporunda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin geri itilmelerinden ve kötü muameleye uğramalarından Hollanda'nın da sorumlu tutulabileceği uyarısında bulundu.

ACVZ, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikaları ve sınır güvenliğine ilişkin raporunu yayımladı.

Komisyon, "AB Sınırları Bizim de Sınırımız" başlıklı raporunda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin AB sınır güvenlik birimlerince geri itilmelerinden ve insan hakları ihlallerinden Hollanda hükümetinin de sorumlu olabileceği uyarısında bulundu.

Hollanda'nın AB sınır güvenliğini sağlayan Frontex ve diğer kurumlara personel yolladığı belirtilen raporda, göçmenlere karşı yapılan hak ihlalleri nedeniyle Hollandalı yetkililerin tazminat yüküyle karşılaşabileceği ifade edildi.

Hollanda hükümetine Birlik düzeyinde daha fazla çabalaması tavsiye edilirken, göçmenlerle ilgili mevcut AB sınır politikalarının uluslararası standartlarla ve AB değerleriyle çatıştığı belirtildi.

Komisyon Üyesi John Morijn, raporla ilgili basına yaptığı açıklamada, AB kurumlarına karşı yerel mahkemelerde dava açılamaması sebebiyle mağdurların üye ülkelere karşı dava açtıklarını ifade etti.

Komisyon, raporun ve tavsiyelerin Hollanda parlamentosunda yapılacak toplantıda görüşüleceğini açıkladı.

ACVZ, Hollanda hükümetine ve diğer kurumlara göç politikalarıyla ilgili rapor ve görüşler hazırlayan bağımsız bir kurul olarak çalışmaktadır.