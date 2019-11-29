Hollanda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için fırkateyn ve helikopter sağlayacak

Hollanda, Hürmüz Boğazı civarındaki deniz güvenliğini artırmak ve Hollandalı nakliye şirketlerinin seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa Birliği (AB) Hürmüz Boğazı Misyonu'na (EMASOH) katkı sağlayacağını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı civarında artan siyasi gerilimin Hollandalı şirketlerin ekonomik menfaatlerini zedelediği ve Körfez güzergahının ticari amaçla kullanımını zorlaştırdığı için Fransa öncülüğünde AB tarafından kurulan EMASOH'a de Ruyter Fırkateyni ve helikopter takviyesi yapılacağı belirtildi.

Fırkateyn ocak 2020'de başlayacağı görevini haziran 2020'ye kadar sürdürecek.

Açıklamada ayrıca, Hollanda şirketlerini İran ile ticarette ABD yaptırımlarından korumak, İran ile Nükleer Anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan Ticareti Destekleme Enstrümanı'na (Instex) katkı sağlamaya devam edileceği ifade edildi.

AB, İran ile İngiltere arasında başlayan petrol tankeri krizinden sonra Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik su yolu olan Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için EMASOH kurma kararı alınmıştı.