Hollanda ile Türkiye arasında "iyilik köprüsü" kurdu

ÖZGÜN TİRAN - Hollanda Kraliyet Nişanı sahibi Kırklarelili Zehra Türker, Türkiye ile Hollanda arasında "iyilik köprüsü" kurdu.

Zehra Türker (82), 39 yıl önce Kırklareli'nin Vize ilçesinden Hollanda'ya giderek eşinin çalıştığı Lahey'e yerleşti.

Bir süre çevreyi tanımaya çalışan ve Flemenkçe öğrenen Zehra Türker, gönüllü olarak yardımseverlerle çalışmalara katıldı.

Türker, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine Hollanda'dan, Hollanda'daki yardıma muhtaçlara ise Türkiye'den yardımlar buldu, yaralarına merhem oldu.

Türker, iki ülke arasındaki dostluğun bir adım ileriye taşınmasına da katkı sağladı.

Hollanda'da çevresindekilerin dikkatini çeken Türker, nisan ayında Lahey kentindeki Diligentia Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende, kraliyet nişanını Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin elinden aldı.

"İki ülke arasında köprü olmaya çalıştım"

Memleketi Vize'ye gezmeye gelen Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980 yılında Hollanda'da çalışan eşini ziyarete gittiğini ve bir daha geri dönemediğini söyledi.

Hollandalılar ile beraber gönüllü çalışmalar yürüttüğünü belirten Türker, Hollanda'da her zaman gönüllü çalışmalar yaparak insanlara yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

Her zaman dürüst ve doğru çalışmalar içerisinde yer aldığını aktaran Türker, "Hollandalı hayırseverlerin yardımlarını Türkiye'ye, Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını Hollanda'ya ulaştırıyoruz. Yıl içerisinde birçok engelliye tekerlekli sandalye,, işitme cihazı, iftar programları ile öğrencilere giyim yardımlarında bulunuyoruz. Bazı ihtiyaç sahibi ailelere ise gıda ve maddi yardımlarda da bulunuyoruz. Bu çalışmalar iki ülke hayırseverlerinden topladığımız yardımlarla yapılmakta. Hollanda ile dostluğumuz ölünceye kadar devam edecek. Hep gönüllü yardım işlerinde çalıştım. Yaşlılar, engelliler ve çocuklara hep yardımcı olmaya çalıştım. Her zaman seve seve çalıştım, çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Hollanda'da Türkiye'yi tanıtan bir müze kurulmasına vesile olduğunu, insanların yararına dernek kurduğunu anlatan Türker, "İki ülke arasında köprü olmaya çalıştım." dedi.

"Hollanda ile dostluğumuz ölene kadar devam edecek"

Türker, kraliyet nişanı ile ödüllendirilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

Hollanda hükümetine teşekkür eden Türker, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Hollanda'nın dostluğunun bir adım daha ileriye gitmesi için kraliyet nişanını bana vermeye uygun görmüşler. Hollanda'da yaptığım gönüllü işlerden dolayı kraliyet nişanına layık görülmem beni çok heyecanlandırdı ve anlatılamayacak kadar mutlu etti. En yaşlı Türk olarak bu madalyayı almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben iyilik yaparken kimseden karşılık beklemiyorum. Hollanda ile dostluğumuz ölene kadar devam edecek. Bundan sonra yardımları ulaştırmaya devam edeceğim."

