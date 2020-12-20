Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü - Son Dakika
BBC

Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü

20.12.2020 13:02
Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü, System.String[]

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun Hollanda ve Belçika'da da görüldüğü açıklandı.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun Hollanda ve Belçika'da da görüldüğü açıklandı. Hollanda hükümeti, yeni mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara tek taraflı uçuş yasağı getirdi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, eskisine oranla yüzde 70 daha bulaşıcı olan yeni koronavirüs mutasyonunun Aralık ayı başında ülkede saptandığını açıkladı.

Bakanlık, virüsün Hollanda'ya nasıl ve nereden geldiğini araştırıyor.

Leuven Üniversitesi'nden virolog Marc Van Ranst, mutasyona uğramış virüsün Belçika'da da görüldüğünü açıkladı.

Belçikalı uzman, incelenen 2 bin örnek içinde 4 yeni mutasyon vakası tespit ettiklerini ancak durumun henüz endişe verici boyutta olmadığını söyledi.

Van Ranst, yeni mutasyonun yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca aşı yapıldığında, virüsteki hangi garip değişikliklerin insanların hasta olmasına neden olduğunu da bilmeliyiz" dedi.

Aşı üreticilerine göre, yeni mutasyon, şu an için koronavirüs aşılarının etkinliğini olumsuz etkilemeyecek.

İngiltere'de virüsün hızla yayılması üzerine, Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü önlem amacıyla (RIVM), Birleşik Krallık 'tan gelecek yolculara derhal kısıtlama getirilmesini istedi.

Hollanda hükümeti, Pazar sabahı 06: 00'dan itibaren İngiltere'den gelen yolculara hava sahasını kapattı.





1 Ocak'a kadar sürecek

Tek taraflı uçuş yasağı en az 1 Ocak 2021'e kadar devam edecek.

Yük taşımacılığı ve sağlık personeli, uçuş yasağından muaf tutuldu. Hollanda'dan kalkan uçaklar İngiltere'ye yolcu götürebilecek ancak dönüşte boş gelmek zorunda.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, İngiltere'den Hollanda'ya tren, otomobil ya da tekne ile seyahat ise, hala mümkün.

Hollanda hükümeti, İngiltere'den havayolu dışında farklı yöntemlerle seyahat etmek isteyenlere karşı ek önlemler alınması olasılığını da araştırıyor.

Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü
Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü

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Son Dakika Dünya Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü - Son Dakika Dünya

BBC

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