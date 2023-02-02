İstanbul'da 3 ülkenin ardından Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 3 ülkenin ardından Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

02.02.2023 10:27

İstanbul'da Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın ardından Beyoğlu'nda bulunan Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici bir süreliğine kapatıldı. Pierre Loti Fransız Lisesi de güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verdiğini duyurdu.

Fransa, Beyoğlu'ndaki konsolosluğunu dün aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu'na gidenler, binanın kapısına asılan "Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı.

FRANSIZ LİSESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pierre Loti Fransız Lisesi de okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu yerleşkesinin perşembe ve cuma günleri kapalı olacağı bildirildi. Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

ÜLKELER KONSOLOSLUKLARINI ART ARDA KAPATTI

Önceki gün Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."

Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da şunlar yazılmıştı: "Şu anda, İstanbul'da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır. Britanya'nın İstanbul başkonsolosluğu şu anda tedbir amaçlı ziyarete açık değil. Türk yetkililer araştırıyor. Dikkatli davranmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalı, basında çıkan haberleri takip etmeli ve bu seyahat tavsiyelerini takip etmelisiniz."

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