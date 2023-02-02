İstanbul'da 3 ülkenin ardından Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Fransa, Beyoğlu'ndaki konsolosluğunu dün aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu'na gidenler, binanın kapısına asılan "Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı.

FRANSIZ LİSESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pierre Loti Fransız Lisesi de okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu yerleşkesinin perşembe ve cuma günleri kapalı olacağı bildirildi. Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

ÜLKELER KONSOLOSLUKLARINI ART ARDA KAPATTI



Önceki gün Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.