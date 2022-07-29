Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nden hükümete mülteciler arasında ayrım yapmaması uyarısı - Son Dakika
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Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nden hükümete mülteciler arasında ayrım yapmaması uyarısı

29.07.2022 12:51
Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nden hükümete mülteciler arasında ayrım yapmaması uyarısı

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hükümete Ukraynalı mülteciler ile diğer mülteciler arasında uyguladığı ayrımcı politikalara son vermesi tavsiyesinde bulundu.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hükümete Ukraynalı mülteciler ile diğer mülteciler arasında uyguladığı ayrımcı politikalara son vermesi tavsiyesinde bulundu.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı mültecilere diğer mültecilerden farklı muamele yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg özelinde hükümete ayrımcı mülteci politikalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

İltica merkezlerindeki yoğunluk ve yer sorunlarına değinilen açıklamada, belediyelerin sadece Ukraynalı mültecilere barınmaları için yer sağlamayı kabul edip diğer ülkelerden gelen mültecileri almak istememelerinin "ırka dayalı ayrımcılık" teşkil ettiği kaydedildi.

Hükümetin, belediyeleri Ukraynalı mültecileri almaları için baskı oluşturduğunu fakat diğer etnik gruplardan mülteciler için belediyelere herhangi bir telkinde bulunmadığı aktarıldı.

AB kanunları Ukraynalılara imtiyaz vermiyor

Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarının Ukraynalılara diğer mülteci gruplardan daha farklı muamele edilmesine imkan vermediği belirtilen açıklamada, sadece diğer mültecilerden daha zor durumda olan gruplar için istisna uygulanabileceğine dikkati çekildi.

Ukraynalı mültecilere geçici barınma merkezlerinde ve bazı kamu binalarına yer açılması sebebiyle mülteci iltica merkezlerinde yer sorunları artmış ve belediyeler Ukraynalı mülteciler dışındaki grupları barındırmayı reddetmişti.

Hollanda'ya gelen Ukraynalı mültecilere hızlıca geçici oturum hakkı, çalışma hakkı, haftalık ve aylık ödemeler verilmiş, Ukraynalı öğrenciler için okullarda ayrı sınıflar oluşturulmuştu.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nden hükümete mülteciler arasında ayrım yapmaması uyarısı - Son Dakika
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