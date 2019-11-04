Son Dakika Haberleri: Hollanda, Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonunda sivillerin de öldüğünü kabul etti
Son Dakika Dünya Hollanda, Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonunda sivillerin de öldüğünü kabul etti

Hollanda, Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonunda sivillerin de öldüğünü kabul etti

7 saat önce

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hollandalı askeri savaş uçaklarının 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in bomba imal ettiği iddia edilen bir fabrikaya düzenlediği hava saldırısında aralarında İŞİD militanlarıyla birlikte sivillerinde olduğu yaklaşık 70 kişinin hayatını kabul ettiğini açıkladı.

Hollanda, Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonunda sivillerin de öldüğünü kabul etti, System.String[]

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hollandalı askeri savaş uçaklarının 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in bomba imal ettiği iddia edilen bir fabrikaya düzenlediği hava saldırısında aralarında İŞİD militanlarıyla birlikte sivillerin de olduğu yaklaşık 70 kişinin hayatını kabul ettiğini açıkladı.


Savunma Bakanı Anna Bijleveld-Schouten, parlamentoya gönderdiği mektupta, "ABD'nin öncülük ettiği askeri koalisyona katılan Hollandalı bir F-16 savaş uçağından 2 Haziran gecesi düşen bir bombanın İŞİD militanlarıyla birlikte sivillerinde ölüme yol açtığını" bildirdi.

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Hollanda, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:27 
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